Совфед одобрил закон о праве регионов определять порядок обращения с бездомными животными

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, позволяющий регионам самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму еще в апреле прошлого года. 16 мая документ был принят в первом чтении. 12 июля нижняя палата парламента приняла законопроект во втором и третьем чтениях.

Изменения вносятся в закон об ответственном обращении с животными. Изначально планировалось дать регионам право избирательно выполнять требования статьи о порядке обращения с безнадзорными животными, однако ко второму чтению формулировка изменилась, и у субъектов РФ появилось право устанавливать собственные правила.

Кроме того, законопроект предоставляет регионам возможность содержать бездомных животных не только в специальных приютах, но и в пунктах временного содержания. Также документом вводится запрет на самовыгул животных вне специально отведенных для этого мест.

В профильном комитете Совфеда сообщили, что с учетом сложившейся в регионах РФ обстановки поправки являются обоснованными. Помимо этого, в органе уверены, что новые правила позволят повысить уровень безопасности граждан.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил обязать россиян проходить курсы перед покупкой собак. Он напомнил, что подобная практика действовала в СССР. Тогда перед приобретением щенка потенциальный хозяин должен был пройти программу подготовки.



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