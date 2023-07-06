Житель Красноярского края выбросил кошек своей матери с балкона девятого этажа

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В Красноярском крае 41-летний местный житель, недовольный количеством кошек в квартире у матери, выбросил их с балкона девятого этажа. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

Мужчина вместе с супругой пришел в гости к матери в пьяном состоянии. Он разозлился на родственницу из-за количества кошек в квартире и выбросил из окна пятерых питомцев, сидевших на балконе.

Как объяснил мужчина, он думал, что кошки упадут на дерево и разбегутся. Однако в результате произошедшего смогла выжить только одна кошка. Мужчина испугался реакции матери и поспешил уйти домой.

На него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Максимальное наказание по такой статье – до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Единственной выжившей кошке нашли нового хозяина, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в КоАП РФ могут ввести новую статью "Пропаганда жестокого обращения с животными", согласно которой предлагается установить наказание за демонстрацию насилия над питомцами либо призывы к этому.

До этого в России предложили начать конфискацию домашних и диких животных за жестокое обращение с ними.