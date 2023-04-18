Фото: телеграм-канал "Подмосковье №1"

Труп крокодила обнаружили жители в подмосковном лесу в Лобне рядом с СНТ "Тишина". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам одной из жительниц, она в первый раз увидела труп крокодила еще в ноябре 2022 года, когда ходила в лес за грибами. Однако о своей находке никому не сообщила.

"Я была там пару дней назад, он все еще лежит. Крокодил в черном пакете был закопан в землю, но не очень глубоко. Бродячие собаки, которые здесь бегают, видимо, раскопали его", – рассказала женщина.

Она отметила, что в лесу зачастую хоронят домашних животных, поэтому на земле можно обнаружить их кости. Женщина предположила, что крокодила в этом лесу мог похоронить житель одного из ближайших элитных поселков.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили порядка 650–700 мертвых тюленей.

Трупы животных были найдены в Кировском районе Махачкалы. Причины произошедшего остаются неизвестными. В ближайшее время специалисты проведут исследования, сейчас они собирают необходимые данные.

