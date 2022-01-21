Дело о жестоком обращении с животными возбудили после обнаружения мертвых кошек в Талдоме

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения мертвых кошек на одном из участков в садовом товариществе под Талдомом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

"На территории частного домовладения в СНТ "Талдом-2" в деревне Карачуново Талдомского городского округа в хозяйственных постройках были заперты десятки кошек, которые пробыли без пищи до 17 января", – говорится в сообщении.

В результате ненадлежащего ухода погибли не менее двух кошек, остальные животные оказались истощены. По итогам проведенной прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение в отношении нескольких животных").

Ранее сообщалось, что Госдума весной рассмотрит проект, согласно которому регионам могут дать возможность устанавливать свои требования содержания и выгула собак. Документ, разработанный группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым, был принят в первом чтении 17 декабря.