В России хотят ввести штрафы за оставленных на улице животных

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Ввести штрафы хотят для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, жестоко обращается с ними и заводит дома животных, которых запрещено содержать в таких условиях. Данный законопроект собираются рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, сообщает "Парламентская газета".

Такое предложение было внесено депутатами от "Единой России" Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Согласно инициативе парламентариев, следует выписывать штрафы за жестокое обращение с животными гражданам на 5–15 тысяч рублей, должностным лицам – на 15–30 тысяч, а юридическим лицам – на 50–100 тысяч рублей.

При этом штрафовать смогут, если нет уголовного состава преступления.

"Уголовное дело заводят, если животное убили или искалечили, а если животное морили голодом, наказать нарушителя практически невозможно", – объяснил Бурматов.

За содержание зверей, которых нельзя держать в домашних условиях, таких как медведей, львов, пум, рысей, предлагается штрафовать до 15 тысяч физлиц, до 50 тысяч – должностных и до 150 тысяч – учреждения.

По словам политика, данная мера позволит привлечь к ответственности и тех, кто использует животных для заработка, предлагая сделать снимки с львятами и тигрятами, обколотыми транквилизаторами, на набережных курортных городов.

Кроме того, зоопарки, цирки и дельфинарии, которые будут работать, не имея лицензии или нарушая обязательные требования, предлагают штрафовать на 100–200 тысяч рублей, а руководство данных организаций – на 30–50 тысяч.

Хотят ввести штрафы и за нарушения правил обращения с питомцами в приютах и нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных целях. В данном случае предполагаются штрафы до 50 тысяч рублей.

Бурматов подчеркнул, что данные нормы, которые предстоит принимать, – не последние. Потом предстоит рассмотрение вопроса об учете и идентификации животных, но это будет относиться уже к следующему проекту закона.

Законопроект за несоблюдение требований к содержанию домашних животных был внесен в Госдуму 15 июля прошлого года. Бурматов подчеркивал, что возможные варианты наказания за нарушение норм данного закона необходимо предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях.

Также парламентарий объяснял инициативу необходимостью уточнения ответственности за жестокое обращение с животными. По его словам, данный закон нужен, потому что в России "объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными".