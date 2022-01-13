В России хотят ввести штрафы за оставленных на улице животных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ввести штрафы хотят для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу, жестоко обращается с ними и заводит дома животных, которых запрещено содержать в таких условиях. Данный законопроект собираются рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, сообщает "Парламентская газета".
Такое предложение было внесено депутатами от "Единой России" Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Согласно инициативе парламентариев, следует выписывать штрафы за жестокое обращение с животными гражданам на 5–15 тысяч рублей, должностным лицам – на 15–30 тысяч, а юридическим лицам – на 50–100 тысяч рублей.
При этом штрафовать смогут, если нет уголовного состава преступления.
"Уголовное дело заводят, если животное убили или искалечили, а если животное морили голодом, наказать нарушителя практически невозможно", – объяснил Бурматов.
За содержание зверей, которых нельзя держать в домашних условиях, таких как медведей, львов, пум, рысей, предлагается штрафовать до 15 тысяч физлиц, до 50 тысяч – должностных и до 150 тысяч – учреждения.
По словам политика, данная мера позволит привлечь к ответственности и тех, кто использует животных для заработка, предлагая сделать снимки с львятами и тигрятами, обколотыми транквилизаторами, на набережных курортных городов.
Кроме того, зоопарки, цирки и дельфинарии, которые будут работать, не имея лицензии или нарушая обязательные требования, предлагают штрафовать на 100–200 тысяч рублей, а руководство данных организаций – на 30–50 тысяч.
Хотят ввести штрафы и за нарушения правил обращения с питомцами в приютах и нарушение правил использования животных в культурно-зрелищных целях. В данном случае предполагаются штрафы до 50 тысяч рублей.
Бурматов подчеркнул, что данные нормы, которые предстоит принимать, – не последние. Потом предстоит рассмотрение вопроса об учете и идентификации животных, но это будет относиться уже к следующему проекту закона.
Законопроект за несоблюдение требований к содержанию домашних животных был внесен в Госдуму 15 июля прошлого года. Бурматов подчеркивал, что возможные варианты наказания за нарушение норм данного закона необходимо предусмотреть в Кодексе об административных правонарушениях.
Также парламентарий объяснял инициативу необходимостью уточнения ответственности за жестокое обращение с животными. По его словам, данный закон нужен, потому что в России "объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: