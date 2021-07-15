Зоозащитник рассказала, как должны работать штрафы за выброшенных животных

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Директор Фонда защиты городских животных, зоозащитник Екатерина Дмитриева оценила, насколько эффективным может быть законопроект о штрафах за выброшенных животных и жестокое обращение с ними.

Ранее в Госдуму был внесен соответствующий документ. Согласно законопроекту, за несоблюдение требований к содержанию питомцев, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей – для должностных лиц и до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

Помимо этого, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния за жестокое обращение с животными граждан планируют штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30 тысяч рублей, юридических лиц – до 100 тысяч рублей.

По словам Дмитриевой, чтобы такой законопроект работал, в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних питомцев.





Екатерина Дмитриева зоозащитник Без чипирования и регистрации животных, без единой федеральной базы эта норма не имеет смысла.

Она напомнила, что разговоры о чипировании и регистрации животных идут давно, но решение пока не принято на законодательном уровне. "Рано или поздно мы все равно к этому придем. И хорошо бы, чтобы к этому моменту уже были приняты поправки к Кодексу об административных нарушениях", – отметила она.

Дмитриева пояснила, что сейчас многие горожане, видя недобросовестное обращение с животными, пишут в полицию, но необходимо сообщать в Росприроднадзор. При этом в России есть уголовная статья 245 о жестоком обращении с животными, указывает зоозащитник. В рамках этой статьи человеку может грозить лишение свободы.

Если новый законопроект о штрафах за выброшенных питомцев и плохое к ним отношение будет принят, то люди станут больше обращать внимания на такие случаи и сообщать в соответствующие инстанции, считает Дмитриева. "Рано или поздно это заработает. Люди научатся пользоваться статьей, а надзорные органы научатся реагировать на обращения граждан", – заключила она.

Ранее СМИ сообщили, что пассажирка направлявшегося из Екатеринбурга в Москву самолета отказалась от перевозки кота и оставила его в аэропорту. Сейчас Уральская транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.