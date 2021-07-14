Прокуратура проверяет информацию о пассажирке, оставившей кота в аэропорту Екатеринбурга

15:46
Фото: телеграм-канал Baza
Уральская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых пассажирка направлявшегося из Екатеринбурга в Москву самолета отказалась от перевозки кота и оставила его в аэропорту. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.
"В связи с размещением в средствах массовой информации сведений об отказе в перевозке домашнего животного в аэропорту Кольцово Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения воздушного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что провозить животных в салоне воздушного судна можно с предварительного согласия авиаперевозчика. В прочих случаях перевозка питомцев осуществляется в багажном отделении.
Перед этим в СМИ распространилась информация, что пассажирка рейса Екатеринбург – Москва не сумела приобрести билет своему коту и оставила его в аэропорту.
Ранее сообщалось, что компания "Аэрофлот" внесла изменения в правила и процедуры перевозки животных. Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелета всех категорий пассажиров.
Хозяйка не купила билет своему коту и оставила его в аэропорту
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