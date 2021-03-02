Кот напал на пилота самолета, следовавшего в Катар

14:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пилот пассажирского самолета, который следовал из Судана в Катар, пострадал при нападении агрессивного кота. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Животное попало в кабину управления лайнером и напало на членов экипажа. Из-за того что кот мешал управлять воздушным судном, капитан самолета решил вернуться в аэропорт отправления.
Кота удалось снять с самолета, однако неизвестно, как он попал на борт. По предварительным оценкам, животное оказалось в воздушном судне в момент уборки или технического осмотра.
В июле 2020 года ослы стали причиной падения самолета кенийской авиакомпании Bluebird Aviation с гуманитарным грузом ООН. Животные испугались звуков летательного аппарата и забежали на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Пилотам пришлось резко менять курс, после чего самолет врезался в дюны.
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