Кот напал на пилота самолета, следовавшего в Катар

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Пилот пассажирского самолета, который следовал из Судана в Катар, пострадал при нападении агрессивного кота. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Животное попало в кабину управления лайнером и напало на членов экипажа. Из-за того что кот мешал управлять воздушным судном, капитан самолета решил вернуться в аэропорт отправления.

Кота удалось снять с самолета, однако неизвестно, как он попал на борт. По предварительным оценкам, животное оказалось в воздушном судне в момент уборки или технического осмотра.

В июле 2020 года ослы стали причиной падения самолета кенийской авиакомпании Bluebird Aviation с гуманитарным грузом ООН. Животные испугались звуков летательного аппарата и забежали на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Пилотам пришлось резко менять курс, после чего самолет врезался в дюны.

