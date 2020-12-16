Пассажиры S7 Airlines могут провозить домашних животных на соседнем с хозяином кресле

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Пассажиры S7 Airlines могут провозить своих домашних животных в салоне самолета на соседнем кресле, сообщает пресс-служба перевозчика.

Такой перелет нужно запланировать заранее и сразу оформить авиабилет на два места – на себя и на животное. Уточняется, что речь идет только об экономическом классе. Более того, питомец сможет сидеть только на месте у окна рядом со своим хозяином.

В течение всего полета животное должно оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55×40×40 сантиметров. Контейнер закрепят на кресле специальными ремнями безопасности.

В авиакомпании решили, что всего в салоне самолета смогут лететь только два питомца. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 килограммов.

"Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту", – заявила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Она отметила, что новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Тарифы для перевозки питомцев на кресле соответствуют действующим тарифам на авиабилеты по выбранному направлению.

Оформить такую перевозку можно в контактном центре или представительствах S7 Airlines. В качестве альтернативы по-прежнему можно перевозить питомца в салоне под впереди стоящим креслом. В таком случае в салон можно взять собак, кошек или птиц весом не более 10 килограммов. Перевозить их можно в контейнере высотой не более 20 сантиметров или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 сантиметров.

Ранее "Аэрофлот" повысил тарифы на перевозку животных. Сообщалось, что перевозка питомца в салоне самолета между пунктами в европейской и азиатской частях России будет стоить 57 вместо 43 евро.