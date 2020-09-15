"Аэрофлот" повысил тарифы на перевозку животных

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin
Авиакомпания "Аэрофлот" частично повысила стоимость перевозки животных. Соответствующая информация была опубликована на сайте перевозчика.
Известно, что новые тарифы начали действовать с 15 сентября. Так, перевозка животного в салоне самолета между пунктами в европейской и азиатской частях России будет стоить 57 вместо 43 евро.
При этом перевезти животное из США в Россию станет дороже на 38 евро (102 вместо 64 евро). За перевозку из России в США и на всех азиатских рейсах придется заплатить 120 евро (75 евро ранее).
В то же время стоимость перевозки животного в салоне лайнера внутри европейской или азиатской части России осталась прежней – 43 евро. Не изменилась и цена транспортировки по другим международным маршрутам. Она составляет 75 евро.
На некоторых направлениях подорожала стоимость перевозки животных в багажном отсеке. Так, на рейсы из США тариф был увеличен на 67 евро (с 102 до 169 евро). При этом привезти животное в США и страны Азии будет стоить 200 евро (120 евро ранее).
По остальным типам перелетов стоимость перевозки животного в багажном отделении не изменилась. Она составляет от 43 до 75 евро в зависимости от дальности рейса.
"Аэрофлот" с 15 сентября изменил правила перевозки животных на своих рейсах. Об этом сообщала пресс-служба авиакомпании.
В частности, пассажиры теперь смогут перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным. Исключением стали котята или щенки в количестве не более трех и в возрасте до шести месяцев. При этом общий вес контейнера не должен превышать 8 килограммов.
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
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