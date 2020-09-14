"Аэрофлот" изменит правила перевозки животных

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
"Аэрофлот" с 15 сентября изменит правила перевозки животных на своих рейсах, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пассажир сможет перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным. В контейнере может находиться только одно животное. Исключением будут котята или щенки в количестве не более трех и в возрасте от восьми недель до шести месяцев. Их можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает восьми килограммов.
Если пассажир решил взять в путешествие своего питомца, он обязательно должен сообщить об этом при бронировании, покупке авиабилета или по телефонам контакт-центра не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса. Это необходимо, так как перевозить животных можно только с согласия авиакомпании, и существуют ограничения по количеству и видам перевозимых животных.
К перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа принимаются кошки, собаки, птицы, а также служебные собаки кинологической службы федеральных органов исполнительной власти. Их придется оплачивать по специальному багажному тарифу.
Хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие принимаются к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа, если они являются комнатными прирученными животными.
Ранее пассажирка рейса Москва – Симферополь получила из багажного отделения клетку со своей раненой собакой. Питомец якобы получил травмы при перелете. В "Аэрофлоте" провели проверку и установили, что нарушений при перевозке допущено не было.
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