В "Аэрофлоте" объяснили перевозку пассажиров грузовыми рейсами за рубеж

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"Аэрофлот" прокомментировал использование грузовых самолетов для перевозки пассажиров как исключительное явление. Об этом заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
По словам специалиста, "Аэрофлот" стремится развивать грузовую сеть на пассажирских лайнерах – в них перевозят товары, грузы, средства медицинской защиты. При этом если груза нет, то есть возможность взять на борт пассажиров.
"В случае если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения. Например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий", – объяснил Демин.
Представитель "Аэрофлота" подчеркнул, что нарушение правила повлечет за собой штраф от миграционной службы. Кроме того, он отметил, что авиакомпания не совершает ввоз россиян в страну без предварительной регистрации на портале госуслуг или специального разрешения.
Как ранее рассказала гендиректор Агентства по подбору и подготовке бортпроводников Анастасия Мирошниченко, некоторые правила перевозки пассажиров в самолетах могут сохраниться и после пандемии коронавируса. В частности, это касается масочного режима.
"Аэрофлот" внес изменения в порядок обслуживания пассажиров
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