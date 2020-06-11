Авиакомпании могут оставить ряд правил перелетов после пандемии COVID-19

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Авиакомпании могут оставить некоторые правила перелетов, которые появились в связи с коронавирусом, передает портал "Мир 24" со ссылкой на гендиректора Агентства по подбору и подготовке бортпроводников Анастасию Мирошниченко.
Она выразила мнение, что еще достаточно длительное время пассажирам придется соблюдать масочный режим. По ее словам, в любом случае после пандемии коронавируса контроль за состоянием людей будет более тщательным.
"Что касается удобства для пассажиров, наверное, внимание к здоровью останется еще длительное время. Если термометрию уберут, то будет некое отслеживание и контроль за состоянием пассажиров, более пристальный, чем он был ранее", – сказала Мирошниченко.
Она рассказала, что сейчас всем пассажирам при входе в аэропорт измеряют бесконтактно температуру. Отслеживают состояние и экипажа самолета. По ее словам, если температура сотрудника выше 37 градусов, то его заменяют.
"Что касается брифинга, социальная дистанция предусмотрена во время взаимодействия членов экипажей, командир обязан следить за состоянием здоровья всех членов экипажа, обращать внимание на состояние их здоровья", – добавила Мирошниченко.
В конце мая авиакомпания "Аэрофлот" внесла временные изменения в порядок обслуживания пассажиров. Клиентов перевозчика обязали носить маски и перчатки. Средства защиты нужно использовать в течение всего рейса. Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые три часа.
При посадке и высадке с борта воздушного судна люди должны соблюдать рекомендованную соцдистанцию 1,5–2 метра. Пассажиров с повышенной температурой на борт не допускают, перед входом на самолет туристы могут обработать руки безопасными жидкостями.
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