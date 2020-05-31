Санитарная дистанция при посадке в самолет будет обязательной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При посадке в самолет пассажирам придется соблюдать безопасное расстояние, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, дистанция между пассажирами на входе, при нахождении в самолете и на выходе из него меняться не должна.

"На этом этапе нашей жизни это обязательное условие", – заявила главный санитарный врач в эфире телеканала Россия 1.

Она добавила, что аэропорт в этом случае обязан будет сделать несколько рейсов автобуса на посадку. "Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами", – заключила Попова.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" внесла временные изменения в порядок обслуживания пассажиров. Теперь клиентов перевозчика начнут допускать в салон самолетов в защитных масках и перчатках. Средства защиты нужно будет использовать в течение всего рейса. Замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые три часа.

При посадке и высадке с борта воздушного судна люди должны соблюдать рекомендованную соцдистанцию в 1,5-2 метра. Пассажиров с повышенной температурой (более 37 градусов) на борт не допустят. Перед входом на самолет туристам предложат обработку рук безопасными жидкостями. Верхняя одежда пассажиров должна находиться на полке для ручной клади.

Внесены изменения в схеме питания. В частности, продукты предлагаются либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Кроме того, холодные напитки подадут в индивидуальной упаковке. Уточняется, что собственные продукты и напитки можно проносить на борт только в невскрытой герметичной упаковке.