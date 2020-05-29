Как изменились правила перевозки пассажиров из-за пандемии COVID-19

Как изменились правила перевозки пассажиров из-за пандемии коронавируса

В аэропортах день ото дня становится все больше людей, авиарейсы возобновляются. Пока – только внутренние. Оживление наблюдается и на вокзалах. При этом правила перевозок серьезно изменились: салоны самолетов и поездов заполняют не полностью, чтобы пассажиры сидели подальше друг от друга. О введенных из-за пандемии изменениях сообщает телеканал Москва 24.

Так, в аэропорту Шереметьево к металлодетекторам и тепловизорам добавилась экзотическая экипировка службы безопасности – пластиковые шлемы с прозрачным забралом. Коронавирусный период близится к закату, но пока расслабляться рано.

Отмечается, что в зоне сдачи багажа вещи не только пакуют, но и дезинфицируют. Все работники – в масках или респираторах.

"Берем специальный раствор для обработки чемодана. Заканчиваем давление. И обрабатываем чемодан со всех сторон", – рассказал сотрудник аэропорта.

При этом на весь огромный терминал работает два кафе и один ресторан быстрого питания. Однако присесть выпить кофе или съесть сэндвич не получится, потому что фуд-корт закрыт. Можно постоять у барной стойки или пойти в зону отдыха и там занять кресло.

В самих лайнерах тоже нововведения. Самолеты курсируют почти пустыми, кресла заполняются с учетом соблюдения дистанции. Стюардессы ходят в масках, они же выдают одноразовые подголовники для пассажиров. Такую картину наблюдала одна из пассажирок рейса Москва – Санкт-Петербург.

Однако житель Новосибирска такой антивирусной идиллии на борту самолета, совершавшего рейс в Ульяновск, не заметил.

"Кто-то без масок, снимает маски, кто-то сидит. Ну, в общем, строго никто не требует, никого не предупреждают", – рассказал Михаил Куранов.

У Олега Заянова тоже возникли вопросы к авиакомпании. Самолет из Нью-Йорка в Москву летел переполненный, как маршрутка в час пик.

"Не было ни одного свободного места, масочный режим внутри самолета был обязателен, но многие люди его не соблюдали", – поделился впечатлениями от перелета он.

В то же время требования к железнодорожным поездкам не менее строгие, чем к авиаперелетам. Так, на Белорусском вокзале в глаза сразу бросаются мониторы с напоминанием о ношении средств индивидуальной защиты и перечислением симптомов коронавируса. Немногочисленные пассажиры сидят друг от друга на расстоянии не меньше 10 метров.

В поездах температуру пассажирам измеряет начальник состава. Поезд же практически не заполнен – сидит лишь по одному человеку в купе.

Российские железные дороги в поездах дальнего следования социальную дистанцию отменяют. В отношении же авиакомпаний такие послабления пока не вводятся. Также продолжаются разработки новых правил эпидемиологической безопасности на борту.