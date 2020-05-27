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11:21

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима введенных ограничений

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба авиагавани.

Отмечается, что авиаузел снимает ограничения при взаимодействии с государственными структурами.

Ранее в аэропорту Внуково сообщили об изменениях в правилах продажи билетов на самолет. В соответствии с указом мэра города от 11 апреля о введении цифровых пропусков для передвижения по Москве продажа билетов доступна только пассажирам с оформленными пропусками.

Кроме того, в медицинской части авиаузла начали проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Анализы предназначены для тех, кто не отмечает у себя симптомов заболевания, но имеет основания для переживаний: работников транспорта, торговли и сферы обслуживания, а также лиц, пользующихся общественным транспортом.

В России подтверждено 8 338 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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