Почти половина заболевших в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве подтвержден 5 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зафиксировано 109 740 случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

40,3% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% – от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Кроме того, 6% из них – дети. Все пациенты и близко с ними контактировавшие лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего за последние сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 5,5 процента больше, чем днем ранее.

Роспотребнадзор отметил, что в России провели более 5,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. За сутки выполнено около 226 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 243 тысячи человек.

Ограничительные меры, введенные в столице в связи с пандемией, продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Вместе с тем с 12 мая в городе возобновится работа предприятий промышленности и строительства. Работодатель будет обязан обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию.