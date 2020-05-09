Анализы на COVID-19 для работников организаций проведут в городских лабораториях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работодатель будет обязан обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на новую коронавирусную инфекцию с 12 мая, напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в столице в ближайшее время запустят новую тест-систему, позволяющую определить наличие у человека иммунитета к вирусу, – иммуноферментный анализ. В качестве материала используется кровь из вены. Исследование выявляет иммуноглобулины, по которым можно определить, находится человек в острой стадии заболевания или уже переболел.
Тест-система для проведения иммуноферментного анализа (ИФА) прошла регистрацию в Росздравнадзоре.
"Метод иммуноферментного анализа мы будем предлагать всем предприятиям, которые обязаны проводить регулярное тестирование сотрудников. При этом хотели бы организовать работу в формате государственно-частного партнерства. То есть забор проб будет осуществляться за счет работодателя, а последующее тестирование – за счет средств города", – цитирует Ракову Агентство "Москва".
Заммэра отметила, что частные лаборатории Москвы могут проводить до 20 тысяч тестов на COVID-19 в сутки. Пройти исследование должны будут не менее 10% сотрудников столичных промышленных предприятий. По данным Роспотребнадзора, по стране проведено порядка 5,2 миллиона исследований на коронавирус.
С 12 мая в Москве возобновится работа предприятий промышленности и строительства. В частности, это касается тех, кто работает на строительстве дорог, школ, детских садов и других важных объектов инфраструктуры.
Остальные ограничения в столице продлены до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, с 12 мая в Москве вводится масочный режим.
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