В России проведено более 5 миллионов тестов на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Специалисты Роспотребнадзора объявили, что в России проведено более 5 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф.

"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 5,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", – указывается в сообщении.

За последние сутки на территории страны выполнено 234,4 тысячи исследований. Под наблюдением врачей остаются 242 957 человек (по состоянию на 9 мая).

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что в столице будут использовать новый способ тестирования. Коронавирус планируют выявлять на основе венозной крови. Так можно будет узнать как о заболевших, так и о тех, кто перенес инфекцию и обрел иммунитет.

Накануне сообщалось, что в России было выявлено 187 859 случаев коронавируса COVID-19, 26 608 человек выздоровели, 1 723 скончались.

