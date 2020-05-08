Пока заболеваемость коронавирусом в России на спад не пошла – глава Минздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано судить о снижаемости числа выявленных случаев коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить, что все, мы пошли на спад. Пока нет", – заявил глава Минздрава.

По словам специалиста, сейчас речь идет фактически о росте числа случаев. Тем не менее ситуация находится под контролем за счет того, что дополнительные койки во многих городах не требуются.

Кроме того, Мурашко заявил, что послабление ограничений в Москве – это важный шаг в сторону нормализации жизни общества.

Ранее министр здравоохранения заявил, что в РФ под аппаратами искусственной вентиляции легких находится более 1200 пациентов.

За последние сутки в России выявили 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом. У 5 232 заболевших не было обнаружено клинических проявлений COVID-19. Таким образом, всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавируса.

