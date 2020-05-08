Более 1200 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ в РФ – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о пациентах, которые в настоящее время подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Он отметил, что в настоящий момент данным медицинским оборудованием обеспечено более 1200 человек.
"Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, – это более 1200 пациентов. Под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находится более полутора тысяч, 1569, по-моему, человек", – отметил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".
Ранее стало известно, что США поставят в Россию партию аппаратов ИВЛ. Об этом президент страны Дональд Трамп договорился с главой российского государства Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство аппаратов ИВЛ в России планируют увеличить в восемь раз. Он отметил, что была поставлена задача довести количество созданного медицинского оборудования до 3,5 тысяч в июне 2020 года.
За последние сутки в России зафиксировали 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом. У 5 232 заболевших не было обнаружено клинических проявлений COVID-19. Таким образом, всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавируса.
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