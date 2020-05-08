Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:52

Более 1200 пациентов подключено к аппаратам ИВЛ в РФ – Мурашко

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о пациентах, которые в настоящее время подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он отметил, что в настоящий момент данным медицинским оборудованием обеспечено более 1200 человек.

"Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, – это более 1200 пациентов. Под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находится более полутора тысяч, 1569, по-моему, человек", – отметил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".

Ранее стало известно, что США поставят в Россию партию аппаратов ИВЛ. Об этом президент страны Дональд Трамп договорился с главой российского государства Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство аппаратов ИВЛ в России планируют увеличить в восемь раз. Он отметил, что была поставлена задача довести количество созданного медицинского оборудования до 3,5 тысяч в июне 2020 года.

За последние сутки в России зафиксировали 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом. У 5 232 заболевших не было обнаружено клинических проявлений COVID-19. Таким образом, всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавируса.

Собянин рассказал о создании временного коронавирусного госпиталя на ВДНХ

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать