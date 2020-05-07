За сутки в Москве выписали больше пациентов с COVID-19, чем госпитализировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки из стационаров, предназначенных для лечения больных с COVID-19, выписалось больше пациентов, чем поступило за это же время, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что выписали домой 2 025 человек, в то время как госпитализировали только 1 712 человек.
"Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится", – подчеркнула вице-мэр.
Ракова напомнила, что всего для лечения больных коронавирусом в Москве работают отделения в 67 федеральных, городских и частных стационарах. В столичных клиниках созданы условия для качественной диагностики и лечения COVID-19.
За последние сутки в России выявили 11 231 случай коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6 703. В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19.
Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.
Мэр добавил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.
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