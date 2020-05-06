В России нет дефицита коек для больных коронавирусом – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране нет дефицита коек для принятия пациентов, заболевших коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Он подчеркнул, что в России около 36% коек еще не заняты пациентами с коронавирусом.

"Сегодня 36% от общего количества коек находится в ожидании для приема пациентов, поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией", – заявил Мурашко.

Ранее он сообщил, что на первые дополнительные выплаты медикам было выделено 10 миллиардов рублей. Он отметил, что на сегодняшний день все выплаты идут в срок. Мурашко подчеркнул, что обращений по этому поводу не поступало.

Кроме того, глава Минздрава рассказал и о состоянии работ над вакциной против коронавирусной инфекции. Он отметил, что в настоящий момент разработка прививки от COVID-19 проходит стадию доклинических испытаний. Также Мурашко сообщил, что существует несколько платформ, на которых происходит работа над вакцинами, и они показывают обнадеживающие результаты.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что койки, способные принять пациентов с коронавирусом, подготовлены в 78 корпусах федеральных и городских медицинских учреждений. Он отметил, что в настоящий момент в столице размещено около 30 тысячи койко-мест.