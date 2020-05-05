Более 70 корпусов медучреждений оборудовано в столице для лечения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В 78 корпусах федеральных и городских медучреждений на территории столицы оборудованы койко-места для лечения зараженных коронавирусом, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В Москве уже на сегодняшнем этапе около 30 тысяч койко-мест дополнительно оборудовано для лечения пациентов с коронавирусом – это 31 лечебное учреждение городское и 23 федеральных – всего 78 корпусов", – цитирует его ТАСС.

По словам Бирюкова, около трех тысяч мест доступно во временных стационарах и 27 тысяч – в лечебных учреждениях. Выставочные павильоны и спортивные комплексы также выбраны для размещения еще десяти тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

"ВДНХ – это выставочные залы. В ледовом дворце "Крылатское" уже растопили лед, ведутся монтажные работы. В "Сокольниках" будут размещены стационары в павильонах", – отметил Бирюков.

Санузловые кабины, противошоковые палаты, специальные вентиляции оборудуют в быстровозводимых госпиталях. Новые объекты будут закреплены за различными столичными больницами, сообщил заместитель мэра.

"Экспоцентр на Красной Пресне закрепляется за Боткинской [больницей], стационар в 75-м павильоне на ВДНХ – за 24-й многопрофильной ГКБ", – объяснил Бирюков.

Крупнейший выставочный павильон ВДНХ переделывают во временный госпиталь

1 мая Сергей Собянин осмотрел временный быстровозводимый медицинский корпус на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Мэр уточнил, что медучреждение только на словах временное. На самом же деле корпус оснащен необходимым оборудованием.

Также Собянин выразил надежду, что возведение таких корпусов позволит медикам лучше и эффективнее оказывать помощь.

Как стало известно ранее, власти Москвы рассматривают возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. В частности, временные госпитали могут развернуть в торговых центрах, спорткомплексах и на ВДНХ.