Временный коронавирусный стационар разместят в павильоне парка "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Временный стационар для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией разместят в одном из павильонов парка "Сокольники" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

В лечебном учреждении смогут проходить лечение около 1,2 тысячи пациентов. Подобные стационары появятся на территории ледового дворца в Крылатском, в котором смогут разместиться 1,1 тысячи пациентов, ВДНХ (около 1,7 тысячи), комплекса ЭКСПО на Красной Пресне (4 тысячи) и торгового центра "Москва" (1,8 тысячи).

Бирюков добавил, что временный стационар на ВДНХ возведут за две недели, сейчас на объекте работают около двух тысяч человек. По его словам, в быстровозводимых комплексах создадут вентиляции, системы кондиционирования, каждая койка будет оборудована системой для подачи медицинских газов. В них же оборудуют пространство для противошоковых палат.

1 мая Сергей Собянин осмотрел временный быстровозводимый медицинский корпус на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Собянин отметил, что медучреждение только на словах временное. На самом же деле корпус оснащен необходимым оборудованием. Градоначальник понадеялся, что возведение таких корпусов позволит медикам лучше и эффективнее оказывать помощь.

Помимо этого, глава города заявил о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах, где будет создано порядка 10 тысяч коек.

Ранее сообщалось о том, что столичные власти рассматривают возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом.

В России за последние сутки подтвержден 10 581 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случаи зарегистрированы в 82 регионах. Около половины из них – 5 352 – без клинических проявлений. Больше всего пациентов в Москве – 5 795 человек.

