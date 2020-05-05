Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"

Два корпуса городской клинической больницы имени Давыдовского департамента здравоохранения Москвы перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За несколько дней на лечение поступило порядка 200 человек.

Сейчас там подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для реанимации и интенсивной терапии. Больница обеспечена необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки оснащены специальными консолями для подачи кислорода при необходимости.

В корпусах установлены новые шлюзы, отделяющие "чистые" и "грязные" зоны для персонала. Персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты.

С пациентами работают мультидисциплинарные медицинские бригады, в составе которых анестезиологи-реаниматологи, терапевты, пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи и другие.

Кроме того, в больнице продолжают оказывать экстренную помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Отделения и операционные для них расположены в отдельном корпусе.

Заммэра Петр Бирюков ранее рассказал, что для лечения больных с COVID-19 оборудованы койко-места в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений Москвы. Число койко-мест – порядка 30 тысяч. Выставочные павильоны и спортивные комплексы также выбраны для размещения еще десяти тысяч пациентов.