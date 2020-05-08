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Наука

10:16

Коронавирус обнаружили в семени инфицированных мужчин

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Китайские ученые обнаружили коронавирус в семени инфицированных мужчин. Но это не означает, что заразиться COVID-19 можно половым путем, сообщает "Мир 24".

Медики Вейго Чжао и Шиси Чжан изучили образцы семени у 38 пациентов больницы города Шанцю. У всех мужчин в возрасте от 15 до 59 лет был выявлен коронавирус.

Оказалось, что генетический материал SARS-CoV-2 содержится в сперме шестерых человек. Причем четверо из них оставались в "острой стадии заражения".

Исследователям еще предстоит доказать, что в семени присутствует сам вирус, а не связанные с ним продукты. Профессор микробиологии и иммунологии Университета Айовы Стэнли Перлман считает, что речь может идти о фрагментах РНК SARS-CoV-2.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию.

Группа исследователей выявила связь между приемом препаратов, которые подавляют синтез тестостерона, и снижением смертности мужчин от коронавируса.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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