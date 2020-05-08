В Москве начнут тестировать на COVID-19 по венозной крови – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице будут применять новый метод тестирования на коронавирус. Об этом она объявила в эфире телеканала "Россия 1".
"Вводится впервые требование об обязательном выборочном тестирование работодателями своих работников на наличие коронавирусной инфекции в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови", – заявила представитель мэрии.
По словам Раковой, данный момент отразит как тех, кто болеет, так и тех, кто уже вылечился от COVID-19. Она отметила, что для города важно создать реестр таких людей.
"Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующие тестирования – за счет средств города", – подчеркнула заммэра.
Ранее Анастасия Ракова рассказала, что частные лаборатории Москвы могут проводить до 20 тысяч тестов на COVID-19 в сутки. Это особенно важно и потому, что в столице обязали выборочно тестировать на коронавирус работников предприятий и организаций.
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