Депутат Мосгордумы: возобновление работы столичной промышленности не будет бесконтрольным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый этап ослабления режима самоизоляции в столице ознаменуется открытием промышленных предприятий и строек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Решение об открытии предприятий и при этом продлении режима самоизоляции до конца мая действительно обоснованно и необходимо. Мы видим, что тенденция выявленных случаев пока продолжает сохраняться на одном уровне. И это благодаря количеству проводимых тестов", – заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

По словам парламентария, на открывшихся предприятиях внимательно будут следить за соблюдением санитарных норм. В частности, уже известно, что за нарушение масочного режима организации будут штрафовать на 300 тысяч рублей.

Козлов отметил, что к работе вернутся только те сотрудники, работу которых нельзя выполнять удаленно. Те же, кто может осуществлять профессиональную деятельность удаленно, обязаны оставаться дома и "набраться терпения". Депутат напомнил, что эта мера позволяет избежать взрывного роста заболеваемости.

За нарушение режима самоизоляции или карантина предусмотрены административные санкции в виде крупного штрафа. Тех, кто остался на лечении COVID-19 дома, при нарушении принудительно госпитализируют.

Накануне Сергей Собянин объявил, что введенный в столице режим повышенной готовности продлили до 31 мая. Это означает, что требование о самоизоляции остается в силе, а большинство организаций города либо останутся закрытыми, либо продолжат дистанционную работу.

