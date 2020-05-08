Депутат Мосгордумы: возобновление работы столичной промышленности не будет бесконтрольным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый этап ослабления режима самоизоляции в столице ознаменуется открытием промышленных предприятий и строек. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Решение об открытии предприятий и при этом продлении режима самоизоляции до конца мая действительно обоснованно и необходимо. Мы видим, что тенденция выявленных случаев пока продолжает сохраняться на одном уровне. И это благодаря количеству проводимых тестов", – заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.
По словам парламентария, на открывшихся предприятиях внимательно будут следить за соблюдением санитарных норм. В частности, уже известно, что за нарушение масочного режима организации будут штрафовать на 300 тысяч рублей.
Козлов отметил, что к работе вернутся только те сотрудники, работу которых нельзя выполнять удаленно. Те же, кто может осуществлять профессиональную деятельность удаленно, обязаны оставаться дома и "набраться терпения". Депутат напомнил, что эта мера позволяет избежать взрывного роста заболеваемости.
За нарушение режима самоизоляции или карантина предусмотрены административные санкции в виде крупного штрафа. Тех, кто остался на лечении COVID-19 дома, при нарушении принудительно госпитализируют.
Накануне Сергей Собянин объявил, что введенный в столице режим повышенной готовности продлили до 31 мая. Это означает, что требование о самоизоляции остается в силе, а большинство организаций города либо останутся закрытыми, либо продолжат дистанционную работу.
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