СМС-оформление цифровых пропусков отменят с 12 мая

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Возможность оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве через СМС-сервис отменят с 12 мая. Об этом сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в эфире телеканала Москва 24.
"С 12 числа мы закрываем возможность подачи через канал СМС. Сейчас достаточно эффективно, и уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда", – заявил специалист.
Лысенко отметил, что возможность оформить пропуск по телефону горячей линии сохранится. Она подойдет для тех, у кого нет никакого доступа в интернет.
Ранее сообщалось, что рабочие цифровые пропуски автоматически будут продлены до 31 мая. Тем, кто выйдет на работу с 12 мая (а это касается работников промышленных и строительных предприятий), необходимо заранее оформить документ и привязать его к транспортной карте или автомобилю.
На данный момент пропуск можно получить либо на сайте nedoma.mos.ru, либо по СМС-сервису 7377. Кроме того, действует горячая линия +7 (495) 777-77-77.
Цифровой код необходим как для проезда в общественном транспорте, так и в случае использования личных или служебных автомобилей. Оформлять его рекомендуют не менее чем за пять часов до поездки, а также просят не забывать привязывать к номеру машины или проездного. Начиная с 22 апреля наличие пропусков проверяется автоматически на основе этих данных.
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