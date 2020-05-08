Власти Москвы назвали порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что рабочий пропуск, который не прошел проверку, можно будет оформить заново. Для процедуры потребуется трудовой договор или справка от работодателя, сообщает телеканал Москва 24.

"Пропуска для сотрудников тех предприятий, деятельность которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке, что и до этого, необходимо зайти на портал nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск. Для организаций, деятельность которых приостановлена, сделан специальный сервис на платформе i.moscow", – заявил специалист.

Во втором случае, по словам Фурсина, система проверит, работает ли организация или закрыта. Если ее деятельность приостановлена, то имя сотрудника сверят со списком работников, которые необходимы для поддержания определенных бесперебойных процессов.

Если пропуск работающего москвича был аннулирован, существует способ проверить несоответствие и устранить его. На сайте Московского инновационного кластера необходимо ввести серию и номер паспорта. После этого возможны два сценария.

Система либо поможет исправить несоответствие данных с ФНС и ПФР, либо попросит подтвердить реальное трудоустройство в компании. В последнем случае потребуются данные о своих фамилии, имени, отчестве; ИНН работодателя; отсканированная копия одного из трех документов на выбор с печатью организации и подписью уполномоченного лица: справка от работодателя с подтверждением трудоустройства, трудового или гражданско-правового договора с работодателем.

"После направления этих сведений пользователь сервиса получит уведомление о приеме обращения. Информацию о результатах рассмотрения и инструкцию по дальнейшим действиям заявитель получит на указанный им адрес электронной почты в течение 12 часов", – объяснили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития.

Консультации по всем вопросам о рабочих пропусках предоставляют по телефонам: для физических лиц +7 (495) 777-77-77, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей +7 (495) 539-36-82.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об автоматическом продлении ранее оформленных рабочих пропусков до 31 мая. Информация появилась на персональном сайте градоначальника. Тех, кто возвращается к работе с 12 мая, обязали заранее оформить документы.

