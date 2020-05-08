"Коронавируса не боюсь": как теперь проходят собеседования и что люди пишут в резюме

В последние два месяца на сайтах по поиску работы появилось огромное количество вакансий и резюме, в которых упоминался коронавирус. Рассказываем, что именно пишут работодатели и соискатели о COVID-19, как изменился рынок труда в Москве и в каком формате теперь проходят собеседования.
В каких сферах деятельности упоминают коронавирус
По данным сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter, только за последние два месяца было опубликовано около 3 600 вакансий и 1 800 резюме, в которых присутствует слово "коронавирус" (или COVID-19). Чаще всего вирус упоминают в медицинских вакансиях (74%): в период пандемии врачи, медсестры, лаборанты и другой медперсонал наиболее востребованы. Также упоминания про коронавирус есть в вакансиях для рабочего персонала (19%), представителей сферы IT (6%), сотрудников банков (4%), транспортных и логистических компаний (4%) и других.
Фото: hh.ru
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова сообщила Москве 24, что в связи с пандемией коронавируса также вырос спрос на людей в сфере онлайн-сегмента бизнеса. "С марта по май показатели онлайн-сервисов по образованию выросли в сотни раз по посещаемости. Люди перешли на дистанционное обучение, и, конечно, потребовались педагоги, учителя и разработчики, поддерживающие сайты", – отметила Игнатова.
Упоминание о коронавирусе работодатели используют по разным причинам. Одни указывают на открытие вакансии в связи с пандемией (например, "для строительства госпиталя в целях борьбы с коронавирусом" или "в условиях коронавируса срочно требуются швеи по пошиву масок"). Другие поясняют особые условия труда (например, "на период коронавируса работаем дистанционно" или "в связи с ситуацией с COVID-19 всем сотрудникам выдаются специальные пропуска"). Некоторые работодатели стараются использовать ситуацию, чтобы подчеркнуть достоинства своей компании ("даже в период коронавируса мы продолжаем развиваться и расти", "в связи с ситуацией с коронавирусом сообщаем, что у нас все хорошо").
Фото: hh.ru
Среди соискателей употребление слова "коронавирус" в резюме распределяется по-другому, хотя медики все же лидируют. В резюме люди чаще всего используют пандемию в качестве причины сокращения или приостановки деятельности предыдущей компании. "Причина ухода – сокращение штата из-за COVID-19", "прощаюсь с компанией в связи с коронавирусом" – такие формулировки фигурируют в резюме в последние месяцы.
Но есть и те, кто использует коронавирус как хорошее время для своих профессиональных возможностей. Это могут быть антикризисные менеджеры, решающие проблемы предприятия в ситуации с пандемией, или специалисты по продажам, способные увеличить доход компании, несмотря на коронавирус.
Иногда среди соискателей встречаются люди с чувством юмора. Формулировки в их резюме звучат по-разному, но смысл выражают один: "не боюсь коронавируса, но руки мою регулярно", "устойчив к коронавирусу", "не женат, не пью, коронавируса не боюсь".
Тренд на онлайн-собеседования
Формат проведения собеседования в период пандемии тоже изменился. Сейчас 99% интервью проходят онлайн, об этом Москве 24 сообщила генеральный директор рекрутинговой компании "Проперсонал" Татьяна Долякова. И даже финальное собеседование, которое всегда проходило лично с руководством, теперь проходит онлайн, ведь компании не готовы брать на себя риск.
При этом Долякова отмечает, что собеседование онлайн зачастую проходить сложнее, чем при личной встрече. Сотрудник не может проявить свое обаяние, выразить эмпатию на интервью, и работодателю сложно оценить его личностные качества. Фактически работодатель видит только данные в резюме. Однако для специалистов некоторых профессий, где в первую очередь требуются аналитические компетенции, этого будет достаточно для принятия решения о приеме на работу. Например, с помощью онлайн-интервью и тестирования можно легко оценить и взять на работу программиста или бухгалтера.
Сложнее будет с вакансиями генеральных директоров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, где требуются явно выраженные личностные качества, умение взаимодействовать с людьми и эмоциональный интеллект. В связи с этим работодатели стали дольше принимать решения об утверждении кандидата на должность. "Если раньше решения принимались в течение одной недели, то сейчас это затягивается на 2-3 недели, потому что на данный момент еще нет опыта выбора таких кандидатов онлайн", – отметила Татьяна Долякова.
Какие профессии сейчас востребованы
В текущей ситуации многие работодатели и соискатели находятся в режиме ожидания. Принятие многих решений зависит от того, насколько продлят ограничительные меры в Москве и России. "Количество новых резюме не увеличилось и даже немножко сократилось, – отмечает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. – Каждую неделю мы фиксируем снижение количества резюме в среднем на 3-10%". Примерно на такой же процент снизилось количество предложений от работодателей.
Президент рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров отмечает, что за период самоизоляции количество предложений от работодателей на портале сократилось более чем в два раза, тем не менее на сегодняшний день там размещено более 200 тысяч вакансий. "Для тех, кто остался без работы, сейчас самое лучшее время, чтобы ее поискать", – подчеркнул Захаров. Из-за введенного режима самоизоляции не все готовы начать поиски, хотя есть работодатели, которые продолжают активно нанимать персонал.
Сегодня высокий спрос на медиков, учителей, специалистов в сфере ретейла, представителей рабочего персонала, курьеров. По словам Захарова, количество предложений дистанционной работы увеличилось в три раза, значительно увеличилось количество желающих перейти на "удаленку".
Многим офисным сотрудникам понравился опыт дистанционной работы, и, возможно, какая-то часть этих людей не вернется в офисы на постоянную работу. Преимущества работы онлайн оценили и сами работодатели: в первую очередь это возможность экономить на аренде и содержании офисов. Но, вероятно, изменения в этой сфере мы увидим не раньше чем через полгода после выхода из пандемии.
Рабочий день для сотрудников на "удаленке" предлагают нормировать
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая в столице возвращаются к работе предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
Временные ограничения на функционирование предприятий других отраслей и режим самоизоляции граждан продлены до 31 мая 2020 года.