"Коронавируса не боюсь": как теперь проходят собеседования и что люди пишут в резюме

В последние два месяца на сайтах по поиску работы появилось огромное количество вакансий и резюме, в которых упоминался коронавирус. Рассказываем, что именно пишут работодатели и соискатели о COVID-19, как изменился рынок труда в Москве и в каком формате теперь проходят собеседования.

В каких сферах деятельности упоминают коронавирус

По данным сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter, только за последние два месяца было опубликовано около 3 600 вакансий и 1 800 резюме, в которых присутствует слово "коронавирус" (или COVID-19). Чаще всего вирус упоминают в медицинских вакансиях (74%): в период пандемии врачи, медсестры, лаборанты и другой медперсонал наиболее востребованы. Также упоминания про коронавирус есть в вакансиях для рабочего персонала (19%), представителей сферы IT (6%), сотрудников банков (4%), транспортных и логистических компаний (4%) и других.



Фото: hh.ru



Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова сообщила Москве 24, что в связи с пандемией коронавируса также вырос спрос на людей в сфере онлайн-сегмента бизнеса. "С марта по май показатели онлайн-сервисов по образованию выросли в сотни раз по посещаемости. Люди перешли на дистанционное обучение, и, конечно, потребовались педагоги, учителя и разработчики, поддерживающие сайты", – отметила Игнатова.

Упоминание о коронавирусе работодатели используют по разным причинам. Одни указывают на открытие вакансии в связи с пандемией (например, "для строительства госпиталя в целях борьбы с коронавирусом" или "в условиях коронавируса срочно требуются швеи по пошиву масок"). Другие поясняют особые условия труда (например, "на период коронавируса работаем дистанционно" или "в связи с ситуацией с COVID-19 всем сотрудникам выдаются специальные пропуска"). Некоторые работодатели стараются использовать ситуацию, чтобы подчеркнуть достоинства своей компании ("даже в период коронавируса мы продолжаем развиваться и расти", "в связи с ситуацией с коронавирусом сообщаем, что у нас все хорошо").



Фото: hh.ru

Среди соискателей употребление слова "коронавирус" в резюме распределяется по-другому, хотя медики все же лидируют. В резюме люди чаще всего используют пандемию в качестве причины сокращения или приостановки деятельности предыдущей компании. "Причина ухода – сокращение штата из-за COVID-19", "прощаюсь с компанией в связи с коронавирусом" – такие формулировки фигурируют в резюме в последние месяцы.

Но есть и те, кто использует коронавирус как хорошее время для своих профессиональных возможностей. Это могут быть антикризисные менеджеры, решающие проблемы предприятия в ситуации с пандемией, или специалисты по продажам, способные увеличить доход компании, несмотря на коронавирус.

Иногда среди соискателей встречаются люди с чувством юмора. Формулировки в их резюме звучат по-разному, но смысл выражают один: "не боюсь коронавируса, но руки мою регулярно", "устойчив к коронавирусу", "не женат, не пью, коронавируса не боюсь".

Тренд на онлайн-собеседования

Формат проведения собеседования в период пандемии тоже изменился. Сейчас 99% интервью проходят онлайн, об этом Москве 24 сообщила генеральный директор рекрутинговой компании "Проперсонал" Татьяна Долякова. И даже финальное собеседование, которое всегда проходило лично с руководством, теперь проходит онлайн, ведь компании не готовы брать на себя риск.





Татьяна Долякова генеральный директор рекрутинговой компании "Проперсонал" Многие компании остаются на удаленной работе, а бизнес требует новых сотрудников. Поэтому тенденция онлайн-собеседований будет развиваться, а модель проведения интервью и рекрутмента будет меняться.

При этом Долякова отмечает, что собеседование онлайн зачастую проходить сложнее, чем при личной встрече. Сотрудник не может проявить свое обаяние, выразить эмпатию на интервью, и работодателю сложно оценить его личностные качества. Фактически работодатель видит только данные в резюме. Однако для специалистов некоторых профессий, где в первую очередь требуются аналитические компетенции, этого будет достаточно для принятия решения о приеме на работу. Например, с помощью онлайн-интервью и тестирования можно легко оценить и взять на работу программиста или бухгалтера.

Сложнее будет с вакансиями генеральных директоров, менеджеров по продажам и по работе с клиентами, где требуются явно выраженные личностные качества, умение взаимодействовать с людьми и эмоциональный интеллект. В связи с этим работодатели стали дольше принимать решения об утверждении кандидата на должность. "Если раньше решения принимались в течение одной недели, то сейчас это затягивается на 2-3 недели, потому что на данный момент еще нет опыта выбора таких кандидатов онлайн", – отметила Татьяна Долякова.

Какие профессии сейчас востребованы

Фото: Агентство "Москва"/karandaev

В текущей ситуации многие работодатели и соискатели находятся в режиме ожидания. Принятие многих решений зависит от того, насколько продлят ограничительные меры в Москве и России. "Количество новых резюме не увеличилось и даже немножко сократилось, – отмечает руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. – Каждую неделю мы фиксируем снижение количества резюме в среднем на 3-10%". Примерно на такой же процент снизилось количество предложений от работодателей.





Мария Игнатова руководитель службы исследований HeadHunter Сейчас довольно много соискателей, которые держат в уме идею сменить работу, но чуть позже, когда активность на рынке возрастет. С 12 мая у нас начинают работать строительные и промышленные предприятия, поэтому мы ожидаем активности со стороны найма.

Президент рекрутингового сервиса SuperJob Алексей Захаров отмечает, что за период самоизоляции количество предложений от работодателей на портале сократилось более чем в два раза, тем не менее на сегодняшний день там размещено более 200 тысяч вакансий. "Для тех, кто остался без работы, сейчас самое лучшее время, чтобы ее поискать", – подчеркнул Захаров. Из-за введенного режима самоизоляции не все готовы начать поиски, хотя есть работодатели, которые продолжают активно нанимать персонал.

Сегодня высокий спрос на медиков, учителей, специалистов в сфере ретейла, представителей рабочего персонала, курьеров. По словам Захарова, количество предложений дистанционной работы увеличилось в три раза, значительно увеличилось количество желающих перейти на "удаленку".

Многим офисным сотрудникам понравился опыт дистанционной работы, и, возможно, какая-то часть этих людей не вернется в офисы на постоянную работу. Преимущества работы онлайн оценили и сами работодатели: в первую очередь это возможность экономить на аренде и содержании офисов. Но, вероятно, изменения в этой сфере мы увидим не раньше чем через полгода после выхода из пандемии.

Рабочий день для сотрудников на "удаленке" предлагают нормировать

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 мая в столице возвращаются к работе предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

Временные ограничения на функционирование предприятий других отраслей и режим самоизоляции граждан продлены до 31 мая 2020 года.