В Мосгордуме отметили, что цифровые рабочие пропуска продлят автоматически до 31 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко разъяснил некоторые правила в отношении продления режима самоизоляции в столице до 31 мая, передает Агентство "Москва".
В частности, он отметил, что рабочие пропуска для передвижения на личном или общественном транспорте будут автоматически продлены.
"В случае каких-то параметров их нужно будет актуализировать, но в основной своей массе они автоматически продлеваются", – отметил Головченко.
Он напомнил, что в Москве продолжает действовать система разрешений на передвижение по городу. Головченко призвал своевременно оформлять пропуска и уточнил, что в данных необходимо указать госномер личного транспорта или код транспортной карты для оплаты проезда.
Депутат отметил, что порядок выдачи и оформления пропусков остается без изменений. По-прежнему он выдается дважды в неделю на поездки по личным целям. Ежедневно разрешения можно оформлять для выезда в медицинские учреждения или для волонтерской деятельности.
Головченко также подчеркнул, что те транспортные карты, которые в период с 30 марта по 31 мая будут использованы не более 15 раз, можно будет впоследствии продлить или обменять.
Он также напомнил, что до 31 мая правила режима самоизоляции в основе своей остаются прежними. В столице действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты магазины, не продающие товары первой необходимости, а также кафе, салоны красоты и другие места, относящиеся к сфере услуг.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что снятие ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса, будет зависеть от того, насколько добросовестно столичные жители будут соблюдать режим самоизоляции.
Также с 12 мая в транспорте вводится обязательный масочный режим. За его нарушение проигнорировавшего санитарные требования обяжут выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
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