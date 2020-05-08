В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что некоторые рабочие цифровые пропуски в столице аннулировали по факту проблем с проверкой. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Те, у кого аннулируются пропуска, – это те люди, которые заказывали себе рабочие пропуска и не прошли проверки по системе ФНС, Пенсионного фонда, а также системам МВД. Бывают различные ситуации", – заявил Лысенко.

По словам специалиста, некоторые пользователи вносили произвольные цифры в графу с данными паспорта или ошибочно указывали ИНН работодателя.

"Сейчас эти люди имеют возможность пройти на сайт i.moscow и доказать, что они действительно являются работниками того или иного работодателя. Соответственно, если это так и они должны работать не удаленно, то они получают свой пропуск", – подчеркнул Лысенко.

Руководитель департамента информационных технологий напомнил, что работодатели обязаны ежемесячно информировать определенные законом инстанции о штатной численности сотрудников.

Ранее сообщалось, что оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая. При этом те сотрудники, которые выйдут на работу с 12 мая, в соответствии с указом мэра Москвы, обязаны оформить необходимую привязку проездных к пропуску заранее.

