Почти 5 млн тестов на коронавирус провели в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 в настоящее время находятся 292 тысячи человек.

По последней информации, в России зафиксировано 177 160 случаев коронавируса. Выздоровели 23 803 человека.

Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.