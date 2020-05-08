Почти 5 млн тестов на коронавирус провели в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 в настоящее время находятся 292 тысячи человек.
По последней информации, в России зафиксировано 177 160 случаев коронавируса. Выздоровели 23 803 человека.
Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
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