К концу лета можно ожидать единичные случаи COVID-19 – вице-премьер РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что к концу лета можно ожидать единичные случаи выявления коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам представителя кабинета министров, данного результата можно достичь в том случае, если россияне будут строго соблюдать рекомендации правительства и Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил установленные в столице ограничения по коронавирусу до 31 мая. В частности, горожанам необходимо соблюдать самоизоляцию, избегать социальных контактов, а по городу передвигаться только по пропускам.

Он также заявил, что с 12 мая начнут работать промышленные и строительные предприятия. Дальнейшие послабления зависят от поведения москвичей.

