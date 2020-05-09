Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На первом этапе выхода из режима самоизоляции россиянам разрешат прогулки с детьми при обязательном соблюдении максимальной дистанции от других детей и взрослых.
"Можно выходить на прогулку с ребенком. Важное условие – соблюдение максимальной дистанции от других детей и взрослых. Возможными станут и занятия физкультурой и спортом на улице", – говорится в сообщении Роспотребнадзора на сайте стопкоронавирус.рф.
Согласно методическим рекомендациям для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции, при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки.
На втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, однако окончательное решение остается за главами субъектов и региональными санитарными врачами. На третьем возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на количество посетителей и площади. Кроме того, откроются кафе, бары, рестораны, гостиницы, а также школы, колледжи и вузы.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что для этого необходимо учитывать коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и охват тестированием.
Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
При этом с 12 мая в городе возобновится работа предприятий промышленности и строительства.
За сутки в стране выявили 10 817 случаев коронавируса в 84 регионах. В 40,7 процента из них клинических проявлений инфекции не обнаружено. Наибольшее число зарегистрировано в Москве – 5 667 человек.
Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов с диагностированным COVID-19.
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