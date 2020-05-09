За сутки в России выявили 10 817 случаев коронавируса в 84 регионах

Фото: Агентство "Москва"

За сутки в Российской Федерации выявили 10 817 случаев COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Практически в половине случаев – 40,7 процента – специалисты не обнаружили клинических проявлений инфекции. В численном выражении речь идет о 4399 пациентах.

Наибольшее число выявленных случаев зафиксировано в Москве – 5667 человек. Также значительный рост отмечен в Московской области и Санкт-Петербурге – 1075 и 425 случаев соответственно.

За сутки зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 5308 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период установлено 1827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов с диагностированным COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса за сутки вылечились 2520 человек. На данный момент это рекордный показатель в статистике перенесших болезнь.

