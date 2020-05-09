В Москве от коронавируса вылечилось более 2,5 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве за сутки выздоровело 2,5 тысячи пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее – это рекордное количество, 2520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12779", – заявила представитель мэрии.
Каждый случай коронавируса в РФ выявляют с помощью нескольких исследований на разных стадиях. Изначально проводится молекулярно-генетический тест. Его выполняют с помощью мазка из носа и ротоглотки. Врачи также могут назначит дополнительные исследования, в том числе при наличии сопутствующих заболеваний.
По действующим правилам, чтобы подтвердить выздоровление человек сдает анализы. Кроме того, после выписки пациентам передают рекомендации по дальнейшей реабилитации.
Ранее стало известно, что с 12 мая в Москве заработают промышленные и строительные предприятия. Руководителей этих организаций обяжут проводить тестирование не менее чем 10% сотрудников. Забор материала надо будет подготовить на предприятии, а тесты осуществят в городских лабораториях.
Всего в России проведено уже более 5 миллионов тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются по состоянию на 9 мая 242 957 человек.
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