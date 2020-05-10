В России провели 5,4 млн тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России провели уже более 5,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За последние сутки в стране выполнено около 226 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 243 тысячи человек.

По последним данным, в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов.

Роспотребнадзор ранее предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Затем предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг.

На третьем станут доступны парки и скверы при условии соблюдения дистанции. После этого откроются гостиницы и предприятия общепита.

