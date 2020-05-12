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Общество

16:07

В аэропорту Внуково начнут тестировать на антитела к коронавирусу

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В медицинской части столичного аэропорта Внуково начнут проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители авиаузла.

"С 18 мая планируется проводить анализ на антитела к SARS-Cov-2. Анализы предназначены для тех, кто не отмечает у себя симптомов заболевания, но имеет основания для переживаний: работников транспорта, торговли и сферы обслуживания (чья деятельность не прекращена в соответствии с распоряжениями правительства Москвы), а также лиц, пользующихся общественным транспортом", – сообщили в пресс-службе Внуково.

На тестирование понадобится не более 15 минут. Результат предоставят в течение нескольких дней.

Уточняется, что пройти тестирование можно в медсанчасти московского аэропорта с 8:30 до 12:00 (по будням).

Потребуется предварительная запись по телефону 8 (495) 436-88-88. Персонал медсанчасти Внуково берет анализы в защитных костюмах и масках.

Ранее в аэропорту Внуково сообщили об изменениях в правилах продажи билетов на самолет.

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