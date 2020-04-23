Внуково сообщило об изменениях в правилах продажи билетов на самолет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Аэропорт Внуково предупредил пассажиров об изменениях в правилах продажи билетов на самолет. Об этом сообщается на сайте авиагавани.

В транспортной компании заявили, что в соответствии с указом мэра города от 11 апреля о введении цифровых пропусков для передвижения по Москве продажа билетов доступна только пассажирам с оформленными пропусками.

"На основании данного документа продажа билетов доступна исключительно пассажирам, имеющим оформленные пропуска на дату прибытия в столицу. На проездном документе должна быть указана информация об имеющемся пропуске. В случае ее отсутствия будет отказано в поездке", – говорится в сообщении.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

С 22 апреля в Москве ввели автоматический контроль разрешений на передвижение по городу. Теперь для проезда на общественном транспорте необходимо внести данные "Тройки", "Стрелки" или социальной карты при оформлении пропуска.

