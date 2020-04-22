Пассажиров поездов обязали указывать контактные данные при покупке билета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В РЖД рассказали, что россияне, пользующиеся услугами Федеральной пассажирской компании, должны будут предоставлять свои контактные данные при покупке билета, сообщает ТАСС.
Данная мера начнет действовать с 23 апреля. С этого дня желающие воспользоваться услугами ФПК должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
Контактные данные необходимо будет оставлять для информирования пассажиров о возможных изменениях в графике следования поезда. Правило будет действовать при приобретении билета в кассах, на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
В компании отметили, что изменения вводятся в соответствии с приказом Минтранса о корректировке правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Соответствующий документ, вводящий новое правило, зарегистрирован 22 апреля в министерстве юстиции РФ.
Кроме того, в Минтрансе изменили порядок размещения ручной клади во время использования поездов дальнего следования. В частности, в приказе ведомства отметили, что преимуществом использования нижнего места для размещения вещей будут обладать пассажиры, проезжающие на нижней полке.
"При этом если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для размещения ручной клади", – указано в документе.
Ранее в РЖД рассказали об отмене дополнительных поездов, которые должны были обслуживать пассажиров во время майских праздников и летнего сезона. В общей сложности из эксплуатации выведут 76 поездов. Причиной стало снижение пассажиропотока в связи с угрозой распространения коронавируса.
Кроме того, с 15 апреля РЖД отменили 32 поезда. Кроме того, увеличен интервал между поездами на других 32 маршрутах следования поездов.
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