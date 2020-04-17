РЖД отменит доппоезда на майские праздники и летний сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Компания "Российские железные дороги" в условиях падения пассажиропотока из-за коронавируса продолжает отменять движение поездов дальнего следования по РФ. Временно выводится из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон этого года, заявили в пресс-службе перевозчика.



"Дополнительные и сезонные поезда традиционно назначаются холдингом РЖД для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни, так и в сезон летних отпусков", – объяснили в компании.



В РЖД отмечают, что у пассажиров сейчас нет возможности планировать и организовывать свои путешествия, то есть целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует.



При этом представители перевозчика добавили, что не будут курсировать 53 дополнительных поезда, до этого назначенных на майские праздники.



Холдинг РЖД обещает восстановить существующую маршрутную сеть, когда ситуация улучшится.

По последним данным, в РФ за сутки было выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.

Ранее сообщалось, что РЖД отменит 32 поезда с 15 апреля.