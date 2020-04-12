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Общество

18:22

РЖД отменит 32 поезда с 15 апреля

общество

РЖД отменит 32 поезда дальнего следования из-за коронавируса

РЖД c 15 апреля временно отменяет 32 поезда, периодичность курсирования еще 32 поездов сокращается, сообщает компания. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране и снижением спроса.

С 7 апреля были отменены 53 поезда дальнего следования. В компании объяснили, что решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего числа предложенных мест.

Для обеспечения непрерывности сообщения с малыми населенными пунктами введут дополнительные остановки для транзитных поездов, которые ездят по маршрутам отмененных. Если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, поезда сохраняются.

Возвращать купленные в кассах билеты разрешили дистанционно. Временно отменен сбор за возврат.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией РЖД начинает продажу билетов в поезда с учетом размещения пассажиров с дистанцией не менее метра.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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