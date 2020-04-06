Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
РЖД увеличили срок возврата "невозвратных" билетов до 1 июня в связи с продлением ограничений на фоне коронавируса, сообщает ТАСС.
Пассажиры могут получить полную стоимость таких билетов по аналогии с обычными проездными документами. Сделать это можно в железнодорожных кассах и онлайн. Взимать сбор за возврат неиспользованных проездных не будут.
Ранее в компании временно отменили сбор за возврат неиспользованных билетов. Это связано с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.
Таким образом, не будет взиматься сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня включительно.
РЖД приостановила 12 пассажирских маршрутов в Белоруссию. В компании напомнили, что с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из Белоруссии.
С 20 марта РЖД также отменили поезда между Россией и Эстонией
Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания "Российских железных дорог") изменила периодичность курсирования ряда поездов внутри РФ.
В холдинге пояснили, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. В ином случае РЖД вернет денежные средства за купленные билеты в полном объеме.
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