РЖД предоставят отсрочку по платежам для пригородных пассажирских компаний

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РЖД решили предоставить отсрочку пассажирским пригородным компаниям по ряду платежей. Данное решение мотивировано снижением пассажиропотока на железнодорожном транспорте, как сообщает ТАСС.

Отсрочку устанавливают сроком на два месяца. В первую очередь она касается платежей по договорам аренды подвижных составов с локомотивными бригадами и техническим персоналом. Аналогичная мера коснется платежей по договорам на оказание услуг по управлению и эксплуатации поездов.

Как сообщили в РЖД, за услуги, оказанные в апреле, можно будет рассчитаться до 30 июня. За майские договоры срок выплаты, соответственно, продлен до 31 июля 2020 года.

Ранее в апреле стало известно, что РЖД временно отменят 76 поездов, дополнительно назначенных на летний период 2020 года. Традиционно увеличение числа составов подготавливают к периоду отпусков и праздников, однако на фоне распространения коронавируса данная мера не считается необходимой.

