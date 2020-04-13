РЖД с 13 апреля приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов ВОВ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

РЖД временно приостанавливает бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией с 13 апреля приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования", – говорится в сообщении.

Кроме того, c 15 апреля временно отменяет 32 поезда, периодичность курсирования еще 32 поездов сокращается.

С 7 апреля были отменены 53 поезда дальнего следования.

Для обеспечения непрерывности сообщения с малыми населенными пунктами введут дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

Возвращать купленные в кассах билеты разрешили дистанционно.