"Аэрофлот" не выявил нарушений при перевозке получившей травмы собаки

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Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин заявил, что нарушений при перевозке клетки с собакой в Симферополь выявлено не было.

"Мы отследили все передвижения клетки, она была аккуратно получена, колеса, в соответствии с требованиями, на время транспортировки демонтированы. Затем она была доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась. Также аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа", – заявил он.

По словам Демина, собаки действительно могут получить травмы, если пытаются выбраться из клетки. Подобное поведение он объяснил тем, что перелет представляет особый стресс для питомцев.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Москва – Симферополь получила из багажного отделения клетку со своей раненой собакой. Питомец якобы получил травмы при перелете.

В марте 2020 года "Аэрофлот" объявил о намерении добиваться изменения правил перевозки животных. Такое заявление в компании сделали после скандала с двумя котами, которые скончались во время перевозки в багажном отсеке.

