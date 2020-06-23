Прокуратура проверит информацию об инцидентах с собаками на рейсах "Аэрофлота"

23 июня, 19:40
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Прокуратура начала проверку в связи с информацией, что при перелетах на рейсах "Аэрофлота" пострадали собаки. Об этом ТАСС заявила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
По ее словам, расследование организовали после информации о травмировании животных после перелетов рейсами Петропавловск-Камчатский – Москва и Москва – Симферополь.
Ранее официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сказал, что нарушений при перевозке клетки с собакой в Симферополь выявлено не было.
"Мы отследили все передвижения клетки, она была аккуратно получена, колеса, в соответствии с требованиями, на время транспортировки демонтированы", – говорил он.
При этом пассажирка рейса Москва – Симферополь получила из багажного отделения клетку с травмированной собакой.
В марте этого года "Аэрофлот" сообщил о намерении добиваться изменения правил перевозки животных. Данное заявление в авиакомпании было сделано на фоне скандала с двумя котами, скончавшимися во время перевозки в багажном отсеке.
Помимо того, в начале 2020 года Минтранс планировал обсудить с авиакомпаниями вопрос перевозки животных в салоне самолета. Данный вопрос затронули после истории с толстым котом Виктором. В 2019 году владельцу животного пришлось обманным путем проносить питомца на борт воздушного судна, чтобы не отправлять в грузовой отсек.
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